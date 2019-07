യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ രാജിവെച്ചു

ഡൽഹി : കർണാടകത്തിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടുമൊരു രാജി കൂടി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ കേശവ് ചന്ദ് യാദവ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പാർട്ടിയുടെ പരാജയത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്താണ് രാജി.

തോല്‍വിയുടെ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്വം താന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും സ്ഥാനത്ത് തുടരാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി കേശവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയ്ക്ക് രാജിക്കത്ത് നല്‍കി.ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറം തോൽവി നേരിട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ്.ഇന്നലെ കർണാടകത്തിൽ പത്തിലധികം കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ രാജിവെച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോല്‍വിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രാജി വച്ചിരുന്നു. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ചും എതിര്‍ത്തും കോണ്‍ഗ്രസിലെ നേതാക്കള്‍ രംഗത്തു വന്നു. രാഹുല്‍ നേതൃത്വത്തില്‍ തുടരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി നേതാക്കള്‍ രംഗത്ത് വന്നു. രാജി തീരുമാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നിരവധി സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ സ്ഥാനം രാജി വച്ചിരുന്നു. ഐഐസിസി സെക്രട്ടറിമാരും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു.

Indian Youth Congress President Keshav Chand Yadav resigns from his post. In a letter addressed to Rahul Gandhi, he stated,"I do hereby take the full responsibility of the 2019 electoral defeat and tender my resignation from my current post." pic.twitter.com/aH2znlK56l

— ANI (@ANI) July 6, 2019