ല​ണ്ട​ൻ: ശ്രീ​ല​ങ്ക​യ്ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തിൽ സെ​ഞ്ചു​റി നേ​ടി​യ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യെ അഭിനന്ദിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഇ​തി​ഹാ​സം സ​ച്ചി​ൻ തെ​ൻ​ഡു​ൽ​ക്ക​ർ. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്ന് സെ​ഞ്ചു​റി​ക​ൾ, ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ മാ​ത്രം അ​ഞ്ച് സെ​ഞ്ചു​റി​ക​ൾ. രോ​ഹി​ത് നി​ങ്ങ​ൾ അ​സാ​മാ​ന്യ ഫോ​മി​ലാണെന്ന് സച്ചിൻ കുറിച്ചു. ല​ങ്ക​യ്ക്കെ​തി​രാ​യ സെ​ഞ്ചു​റി നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് സെ​ഞ്ചു​റി​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​മെ​ന്ന സ​ച്ചി​ന്‍റെ റിക്കാർഡി​നൊപ്പം രോഹിത് എത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സ​ച്ചി​ൻ രോഹിതിനെ അഭിനന്ദിച്ച് എത്തിയത്.

3 consecutive 100s and 5 in a single @cricketworldcup is just phenomenal, Rohit.

Very good to see @klrahul11 go on to convert a good knock into a 100 as well!👌 Good signs. 🙂#CWC19 #INDvSL pic.twitter.com/p7e3cduV8B

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 6, 2019