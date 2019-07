ഇത് ലാളിത്യത്തിന്റെ പരിവേഷം; കോടികളുടെ സമ്പാദ്യമുള്ള പിച്ചൈ, ശ്രദ്ധേയമായി ആ ചിത്രം

കോടികള്‍ സമ്പദ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഇത് എന്ന് ആ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുന്ന ഏവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് പോകും. ഗൂഗിള്‍ സിഇഒ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ടെക് കമ്പനി മേധാവികളില്‍ ഒരാളായ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ അല്ലെങ്കില്‍ ഏവരുടെയും ഗൂഗിള്‍ പിച്ചൈ.

ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത് ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യഇംഗ്ലണ്ട് മല്‍സരത്തിനിടെ എത്തിയ അദ്ദേഹം സച്ചിന്‍ തെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍ക്കൊപ്പം എടുത്ത ചിത്രമാണ്. ഇന്ത്യഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈനല്‍ പ്രവചിച്ച പിച്ചൈ സച്ചിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ്. ബിസിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലാണ് ഫോട്ടോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

പിച്ചൈയുടെ വസ്ത്രധാരണവും ബോഡി ലാംഗ്വേജുമാണ് സംസാരവിഷയം. വര്‍ഷം 1369 കോടി ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് കമ്പനി മേധാവിയുടെ ലാളിത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പലരും പ്രശംസിക്കുന്നത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി യുഎസില്‍ താമസിച്ചിട്ടും പിച്ചൈ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നും നെറ്റിസണ്‍സ് പറയുന്നു.

As Mahi bhai would say, "Bahut Badhiya"😀😀Pleasure watching the game with you, brought back great memories, till next time 🏏

— Sundar Pichai (@sundarpichai) July 3, 2019