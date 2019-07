കടയില്‍ വില്‍ക്കാന്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് നക്കിയ ശേഷം തിരികെ ഫ്രീസറിനുള്ളില്‍ വെച്ച യുവതിയെ തിരഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഫ്രീസറിനുള്ളില്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ ബെല്‍ ഐസ്ക്രീം ആണ് യുവതി എടുത്ത് നക്കിയത്. യുവതിയോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആരോ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. തുടര്‍ന്ന് യുവതി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നതും കാണാം. സംഭവം എവിടെയാണ് നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഫ്രീസറിനുള്ളില്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ ബെല്‍ എന്ന ഐസ്ക്രീം ആണ് യുവതി നക്കിയത്.

വീഡിയോ കാണാം;

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019