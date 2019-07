ചെന്നൈ : ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചു. അവസാന നിമിഷമുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടായതാണ് കാരണം. പുതിയ വിക്ഷേപണ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും ഐഎസ് ആർഓ ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2 : 51 നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later.

— ISRO (@isro) July 14, 2019