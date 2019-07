ടെക്സാസ്: അയല്‍ക്കാരുടെ ശല്യം സഹിക്കാനാകാതെ അവരെ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ പടക്കമെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ. ഇതിന്‍റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. അയല്‍ക്കാര്‍ വലിയ ശബ്ദത്തില്‍ പാട്ടുവെച്ചതാണ് ഗൃഹനാഥനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിര്‍ത്താതായതോടെയാണ് ഇയാൾ പടക്കം വെച്ച് അയൽക്കാരെ ഓടിച്ചത്. ഡ്രോണില്‍നിന്ന് തുടരെ തുടരെ പടക്കമെറിയുന്നതും ആളുകള്‍ ഓടുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും.

Annoyed by loud music, man uses drone to hit neighbors with fireworks pic.twitter.com/Mccw3YVeQe

