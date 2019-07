ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: കു​ല്‍​ഭൂ​ഷ​ണ്‍ ജാ​ദ​വ് കേ​സി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തിയുടെ ഉത്തരവ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ന്‍​വി​ജ​യമാണെന്നും വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി മു​ന്‍ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി സു​ഷ​മ സ്വ​രാ​ജ്. ജാ​ദ​വ് കേ​സി​ല്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ന്‍ മു​ന്നി​ല്‍​നി​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യോ​ടും കേ​സ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ഹ​രി​ഷ് സാ​ല്‍​വ​യോ​ടും അവർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

കു​ല്‍​ഭൂ​ഷ​ണി​നെ​തി​രേ ചാ​ര​വൃ​ത്തി​യാ​രോ​പി​ച്ച്‌ പാ​ക്കി​സ്ഥാ​ന്‍ പ​ട്ടാ​ള​ക്കോ​ട​തി 2017 ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ് വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ സ​മ​ര്‍​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി.

I wholeheartedly welcome the verdict of International Court of Justice in the case of Kulbhushan Jadhav. It is a great victory for India. /1

