ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കിയിരുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ 370 കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ കശ്​മീർ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ്​ നേതാവ്​ ഗുലാം നബി ആസാദിനെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ തടഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. സുരക്ഷാ പ്രശ്​നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശ്രീനഗര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ ഗുലാം നബി ആസാദിനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചെന്നാണ് വിവരം.

#UPDATE: Congress MP and leader of Opposition in Rajya Sabha, Ghulam Nabi Azad is being sent back to Delhi. J&K Congress chief Ghulam Ahmed Mir and he were stopped at Srinagar airport today. https://t.co/znTJIonHwN

