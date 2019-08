അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ട്രക്ക് കാറിലിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം : ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

ലക്നൗ : വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന്‌ മരണം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാഗ്പത്തിൽ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം. മാവി കലനിനു സമീപം ഈസ്റ്റേൺ പെരിഫെറൽ എക്സ്പ്രസ്സ് വേയിൽ അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ട്രക്ക് കാറിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ ആശുപത്രയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Three dead and one critically injured after the car they were travelling in got hit by a speeding truck on the Eastern Peripheral Expressway near Mawi Kalan, Baghpat. pic.twitter.com/nmLZmYzs2l

— ANI UP (@ANINewsUP) August 7, 2019