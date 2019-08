തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ വടക്കൻ മേഖലകളിൽ മഴ കനക്കുന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജില്ലയിലുണ്ടായ ​ശക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യിലും കാ​റ്റി​ലും വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ന​ഷ്ടം. അതേസമയം ഇന്ന് ഇ​ടു​ക്കി, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ അതി തീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇവിടങ്ങളിൽ റെ​ഡ് അ​ലേ​ര്‍​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

Kerala State Disaster Management Authority (KSDMA): Red alert issued for Idukki, Malappuram, Kozhikode, & orange alert issued for Thrissur, Palakkad, Wayanad, Kannur, Kasargod, for today (8th August). pic.twitter.com/useksPxpVr

— ANI (@ANI) August 8, 2019