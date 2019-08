പ്രിയങ്ക ചോപ്രയെ യുഎന്‍ അംബാസിഡര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കണമെന്ന് പാക് മന്ത്രി; കാരണം ഇതാണ്

ഇസ്ലാമാബാദ്: ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ജോനാസിനെ യുഎന്‍ ഗുഡ്‌വില്‍ അംബാസഡര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കണമെന്ന് പാക് മന്ത്രി. പാകിസ്ഥാന്‍ മനുഷ്യാവകാശ മന്ത്രി ഷിരീന്‍ മസാരിയാണ് യൂനിസെഫിനോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ സേനയെയും മോദി സര്‍ക്കാരിനെയും പിന്തുണച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയെ അംബാസഡര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്നും ഉടന്‍ തന്നെ യൂനിസെഫ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം അത്തരം നിയമനങ്ങള്‍ പരിഹാസപരമായി മാറും. ഓണററി സ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ യൂനിസെഫ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്’ മസാരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചതിനും ഇന്ത്യ നല്‍കിയ തിരിച്ചടിയില്‍ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന്‍ അനുകൂലികളുടെ വന്‍ രോഷം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു,അടുത്തിടെ ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് നടന്ന പരിപാടിയില്‍, ആയിഷാ മാലിക് എന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ പെണ്‍കുട്ടി പ്രിയങ്കയോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞിരുന്നു.

@UNICEF needs to remove Priyanka Chopra as its ambassador immediately in the wake of her support for Indian mly and Rogue Modi govt. Otherwise it makes a mockery of such appointments. UNICEF should really be more careful on whom it appoints to these honorary positions.

