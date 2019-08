VIDEO: സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ യാത്രക്കാരെ അബുദാബി വിമാനത്താവളം വരവേറ്റത് ഇങ്ങനെ

അബുദാബി•ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പ്രമാണിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ യാത്രികര്‍ക്ക് ഊഷ്മള വരവേല്‍പ്പ് ഒരുക്കി അബുദാബി വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍. ഇന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യാത്രികരെ ത്രിവര്‍ണ പാതകയും മുല്ലപ്പൂ മാലയുമായാണ് അബുദാബി വിമാനത്താവളം സ്വാഗതമേകിയത്. യാത്രികരെ മുല്ലപ്പൂ മാല ചാര്‍ത്തി സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ പതാക കൈമാറി. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ബലൂണുകളും കുടിക്കാന്‍ ചായയും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

لقطات من ترحيبنا بالمسافرين القادمين من الهند في وقت سابق اليوم. مرحبا بكم في أبوظبي وأطيب التهاني بمناسبة اليوم الوطني

A warm greeting to travelers arriving from India at Abu Dhabi Airport earlier today. Welcome to Abu Dhabi and Happy Independence Day pic.twitter.com/b3DA7wVLD9

— Abu Dhabi Airport (@AUH) August 15, 2019