മകന്‍ മദ്യപിച്ച്‌ വണ്ടി ഇടിച്ച്‌ അപകടമുണ്ടാക്കി; പോലീസിനോട് നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി എംപി

കൊല്‍ക്കത്ത: നടിയും ബി.ജെ.പി. എം.പിയുമായ രൂപ ഗാംഗുലിയുടെ മകന്‍ ആകാശ് മുഖോപാധ്യായ് ഓടിച്ച കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലില്‍ ഇടിച്ചു. കാറിന്റെ അമിതവേഗം കണ്ട് കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍ ഓടിമാറിയതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി സൗത്ത് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഗോള്‍ഫ് ഗാര്‍ഡനില്‍ എം.പി.യുടെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. അതെ സമയം മദ്യപിച്ച്‌ ലക്കുകെട്ട് വാഹനം ഓടിച്ച്‌ കെട്ടിടന്റെ മതിലില്‍ ഇടിച്ച്‌ അപകടമുണ്ടാക്കിയ മകനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ പോലീസിനോട് ബിജെപി എംപി രൂപാ ഗാംഗുലി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിരവധി കാല്‍നട യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശത്ത് ആളുകള്‍ ഓടി രക്ഷപെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ആര്‍ക്കും അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. ഇടിച്ചയുടനെ വാഹനത്തിനുള്ളില്‍ ഡ്രൈവര്‍ പുറത്തിറങ്ങാനമാകാത്ത വിധം കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇയാളുടെ അച്ഛന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ആകാശിനെ ജാദവ്പുര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നും ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, സംഭവസമയത്ത് ആകാശ് മദ്യപിച്ച നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ ആരോപിച്ചു. ഇതേതുടര്‍ന്ന് ആകാശിനെ ജാദവ്പുര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മകനെ താന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ പോലീസിനെ വിളിച്ച്‌ എല്ലാ നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഇതില്‍ രാഷ്ട്രീയമോ അനുകമ്ബയോ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും രൂപ ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

My son has met with an accident near MY RESIDENCE.

I called police to tke care of it with all legal implications

No favours/ politics plz.

I love my son & will tk cr of him BUT, LAW SHOULD TAKE ITS OWN COURSE. न मै घलत करती हूं, न मै सेहेती हू @narendramodi

मै बिकाऊ नही हूँ

— Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) August 15, 2019