കോളോറാഡോ: മൈക്കിള്‍ ജാക്സന്റെ ഡാന്‍സ് അനുകരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആരാധകന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. മൈക്കിള്‍ ജാക്സന്റെ ത്രില്ലര്‍ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടെലിവിഷന്‍ സ്‌ക്രീനിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നൃത്തച്ചുവടുകള്‍ അനുകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ത്രില്ലര്‍ ജാക്കറ്റും ധരിച്ച്‌ ഡാന്‍സ് അനുകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടി ജാക്സനെ ഇരു കൈയും നീട്ടിയാണ് സൈബർ ലോകം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

my brother thinks he’s michael jackson and he got a jacket to match🤣😍 pic.twitter.com/IOVPaUzio9

— kalie (@KalieTafoya) August 13, 2019