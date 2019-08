ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ പുകഴ്ത്തി ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ. ‘എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതില്‍ പ്രസിദ്ധിയോ കുപ്രസിദ്ധിയോ ഉള്ളയാളാണ് ഞാന്‍. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ചെങ്കോട്ടയില്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗം വളരെ ധീരതയോട് കൂടിയുള്ളതായിരുന്നു. പ്രസംഗം വളരെ ആലോചിച്ച് തയ്യാറാക്കിയതും എല്ലാവരെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മികച്ച രീതിയിലാണു അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്.’ എന്ന് സിന്‍ഹ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Since I’m famous or infamous for calling a spade a spade, I must admit here, Hon’ble PM @narendermodi @PMOIndia that your speech from the #RedFort on 15th Aug’19 was extremely courageous, well researched & thought provoking. Superb delivery of the key problems facing the country.

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) August 18, 2019