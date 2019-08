ബേസല്‍: ലോക ബാഡ്മിന്റണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ പ്രവേശിച്ച് സിന്ധുവും , സായ് പ്രണീതും. പുരുഷ വിഭാഗം സിംഗിള്‍സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു മലയാളി താരം എച്ച് എസ് പ്രണോയ് പുറത്തായി. പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ബി സാംഗിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് തകർത്താണ് സിന്ധു അവസാന എട്ടിൽ ഇടം ഉറപ്പിച്ചത്. സ്കോര്‍ 21-14, 21-6.

ലോക എട്ടാം നമ്പര്‍ താരം ഇന്‍ഡോനേഷ്യയുടെ ആന്റണി സിനിസുകയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് തകർത്താണ് പ്രണീത് വിജയം നേടിയത്. സ്കോര്‍ 21-19, 21-13. മലയാളി താരം എച്ച് എസ് പ്രണോയിയെ ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരം കെന്റോ മൊമോട്ട . നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ ഗെയിമില്‍ മൊമോട്ടക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം ഗെയിമില്‍ അതേ പ്രകടനം നിലനിര്‍ത്താനായില്ല.സ്കോര്‍ 21-19, 21-12.

Praneeth enters quarters! 🏸🏸#SaiPraneeth recorded a superb 21-19, 21-13 victory over Number 6 seed Anthony Sinsuka Ginting to reach the men’s singles quarterfinals of the World #Badminton Championships.👏🏻@KirenRijiju @RijijuOffice @BAI_Media @bwfmedia #KheloIndia 🇮🇳 pic.twitter.com/4dTTV5aj5W

