ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രവചിച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ മന്ത്രി; ഇത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പേര്

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ട നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാക് നേതാക്കള്‍. അതില്‍ നിന്നും പിന്മാറാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല. സെനറ്ററും പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ റഹ്മാന്‍ മാലികും അത്തരത്തില്‍ ഒരു നേതാവാണ്. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയതിനാലാണ് പി ചിദംബരം അറസ്റ്റിലായതെന്ന് മാലിക് പറയുന്നു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഈ വിചിത്രവാദം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ട്വീറ്റില്‍ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു. ഇപ്പോള്‍

ഐഎന്‍എക്‌സ് മീഡിയ അഴിമതിക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി

പി. ചിദംബരമാണ് അടുത്ത ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്നാണ് റഹ്മാന്‍ മാലിക്കിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

Yes he has been arrested for raising his voice agst PM Modi for his illegal acts in Kashmir by scraping the sp status of Kashmir.He raised his voice in favour of oppressed Kashmiris .Note it Mr.Chidanbaram is going to be ur next PM.He is capable politician.@cnni @narendramodi https://t.co/IEexk2FhfA

— Senator Rehman Malik (@SenRehmanMalik) August 23, 2019