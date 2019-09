ശ്രീനഗര്‍ : ജ​മ്മു കാ​ഷ്മീ​രി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ക​ര​സേ​നാ ത​ല​വ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ബി​പി​ൻ റാ​വ​ത്ത്. പൂ​ഞ്ച്, ര​ജൗ​രി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചത്. പാ​ക്കി​സ്ഥാ​ന്‍റെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ, നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

#JammuAndKashmir : Chief of Army Staff, General Bipin Rawat visited troops on the Line of Control to review prevailing situation and operational readiness of the units of White Knight Corps, earlier today. pic.twitter.com/diIUsNDarO

നി​യ​ന്ത്ര​ണ​രേ​ഖ​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇതോടൊപ്പം വി​ല​യി​രു​ത്തി. പാ​ക്കി​സ്ഥാ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വെ​ടി​നി​ര്‍​ത്ത​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര്‍​ദ്ദേ​ശിച്ചു. പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ റാ​വ​ത്ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും ക​ര​സേ​നാ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ക​മാ​ൻ​ഡ് ത​ല​വ​ൻ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ റ​ൺ​ബി​ർ സിം​ഗ്, ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ പ​രം​ജി​ത് സിം​ഗ് സം​ഗ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക​ര​സേ​നാ ത​ല​വ​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

Indian Army: Army Chief General Bipin Rawat looks across Line of Control (LoC) into Pakistan Occupied Kashmir (PoK). He reviewed the operational preparedness of the formations deployed on Indo-Pakistan border during his visit to Northern Command on 30 and 31 August. pic.twitter.com/U9gogEozg5

— ANI (@ANI) August 31, 2019