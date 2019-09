നിവിന്‍ പോളി നായകനായി ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ലവ് ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമയെക്കെതിരെ പോസ്റ്റിട്ടവരുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകളുമായി അജു വര്‍ഗീസ് രംഗത്ത്. വേറെ വേറെ ഐഡി പക്ഷെ ഓരോ വാക്കും, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്, ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കള്‍ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടിയായ അജു പറയുന്നത്. നയന്‍താരയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക.

പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം

fake/ degrade on purpose BookMyShow reviews ??

വേറെ വേറെ ഐഡി പക്ഷെ ഓരോ വാക്കും

ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്, ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കള്‍!

So my dear

Sonu, Munnu and Sunnu

കൊള്ളാം മക്കളെ കൊള്ളാം. സാരമില്ല പഴശ്ശിയുടെ യുദ്ധം കമ്പനി കാണാന്‍ ഇരിക്കുന്നതെ ഉള്ളു.