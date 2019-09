നുഴഞ്ഞു കയറ്റം: പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം പാളി; സൈന്യം വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടു

ശ്രീനഗർ: പാക്കിസ്ഥാന്റെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റ ശ്രമം പാളുന്ന വീഡിയോ സൈന്യം പുറത്തു വിട്ടു. പാകിസ്താന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ ആക്ഷന്‍ ടീമാണ് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ട പാകിസ്താന്‍ തീവ്രവാദികളെയും സൈനികോദ്യോഗസ്ഥരെയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ആയുധങ്ങളേന്തിയാണ് ഇവര്‍ നുഴഞ്ഞു കയറിയത്.

#WATCH: Indian Army foiled an infiltration attempt by a Pakistani BAT(Border Action Team) squad along the Line of Control in Keran Sector of Kupwara in the 1st week of Aug. Bodies of eliminated Pakistani Army regulars/terrorists along with equipment seen in video.#JammuAndKashmir pic.twitter.com/kXKsJskVs0

— ANI (@ANI) September 9, 2019