ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ര​ണ്ടാം മോദി സ​ര്‍​ക്കാ​രി​ന്‍റെ നൂ​റാം ദി​ന​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ഹാ​സ​വു​മാ​യി കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി. വി​ക​സ​ന​മു​ര​ടി​പ്പി​ന്‍റെ നൂ​റു​ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തി​ന് മോ​ദി സ​ര്‍​ക്കാ​രി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം. നേ​തൃ​ത്വ പോ​രാ​യ്മ​യും, പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ദി​ശാ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും കൊ​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാമ്പത്തിക മേഖല തകരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരോപിച്ചു.

Congratulations to the Modi Govt on #100DaysNoVikas, the continued subversion of democracy, a firmer stranglehold on a submissive media to drown out criticism and a glaring lack of leadership, direction & plans where it’s needed the most – to turnaround our ravaged economy.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 8, 2019