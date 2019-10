മയിലാട്ടം, നടരാജ മുദ്ര; വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗൈഡ്- വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ

ടൂറിസ്റ്റു കേന്ദ്രങ്ങളും ടൂറിസ്റ്റു ഗൈഡുകളും ഇന്ത്യയില്‍ തീരെ കുറവല്ല. വിദൂര രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരം വിനോദ സഞ്ചാരികളെ തന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റു ഗൈഡ്. ഫോര്‍വേഡ് മെസ്സേജ് ആയി ലഭിച്ച വീഡിയോ ഐ.എ.എസ് ഓഫീസറായ പ്രിയങ്ക ശുക്ലയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

തമിഴ് നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റു ഗൈഡ് ആയ പ്രഭു ആണ് വീഡിയോയിലൂടെ താരമായി മാറിയത്. തന്റെ മുന്നിലെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് നടരാജ മുദ്രയും മയില്‍ ആടുന്നതെങ്ങനെയെന്നും അതിമനോഹരമായി നൃത്ത രൂപത്തിലാണ് ഈ കലാകാരന്‍ കൂടിയായ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ പ്രിയങ്ക ശുക്ല പങ്കുവെച്ചതോടെ വൈറലാവുകയും ചിലര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ടൂറിസ്റ്റുമന്ത്രിക്കും വീഡിയോ ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Received this as #whatsappforward !

As per the forward -This guy is a local tour guide named Prabhoo, in Tamil Nadu. So talented he is!!

Just look at his expressions..truly amazing!! pic.twitter.com/r0R7l9EXIH

