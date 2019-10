ലക്നൗ : ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ പാളംതെറ്റി. ലക്നൗവിൽ നിന്നും ന്യൂ ഡൽഹിയിലെ ആനന്ദ് വിഹാറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രയിനിലെ രണ്ടു കോച്ചുകളാണ് പാളംതെറ്റിയത്. മൊറാദബാദിനു സമീപമുണ്ടായ അപകടം വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും പരിക്കേറ്റില്ലെന്നാണ് വിവരം. അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Two coaches of Lucknow-Anand Vihar(Delhi) double decker train derail near Moradabad. No injuries reported. More details awaited. pic.twitter.com/3KTXs8buyp

— ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2019