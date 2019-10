മാനനഷ്ടക്കേസ് : രാഹുൽ ​ഗാന്ധി കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ എത്തി

സൂറത്ത്: മാനനഷ്ടക്കേസിൽ ഹാജരാകാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും,വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുൽ ​ഗാന്ധി ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് കോടതിയിൽ എത്തി. ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് കര്‍ണാടകയിലെ കോളാറില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ രാഹുൽ ​ഗാന്ധി നടത്തിയ വിവാദപരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ ബിജെപി എംഎൽഎ പൂർണേഷ് ആണ് കേസ് നൽകിയത്. എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെ പേരിലും മോദിയുണ്ടെന്ന രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന അപകീർത്തിയുണ്ടാക്കിയെന്നു പൂർണേഷ് മോദി ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

Gujarat: Rahul Gandhi appeared at Surat Court in connection with a case over his comment"Why do all thieves have Modi in their names". He has filed an application for permanent exemption.Court has given a date of 10th Dec for reply to his application. (earlier visuals) pic.twitter.com/otzMu25rKW

— ANI (@ANI) October 10, 2019