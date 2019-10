സ്വീഡൻ : സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2019ലെ പുരസ്‌കാരം ഓസ്ട്രിയൻ എഴുത്തുകാരൻ പീറ്റർ ഹാൻകേയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 2018ലെ പുരസ്കാരവും ഇതോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പോളിഷ് എഴുത്തുകാരി ഓൾഗ ടോകാര്‍ചുക്കിനാണ് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. ലൈംഗിക വിവാദത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം സ്വീ​ഡി​ഷ് അ​ക്കാ​ദ​മി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019