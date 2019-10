കൊല്‍ക്കത്ത: മതസൗഹാര്‍ദ്ദത്തിന്റെ സന്ദേശം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് അഞ്ച് വയസുകാരിയായ മുസ്ലീം പെണ്‍കുട്ടിക്ക് കുമാരി പൂജ നടത്തി. കൊല്‍ക്കത്ത സാള്‍ട്ട് ലേക്കിലുള്ള ബിദാനഗര്‍ രാമകൃഷ്ണ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ദുര്‍ഗാ പൂജ നടന്നത്. വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തില്‍ മറ്റ് നാല് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ആലിയ പര്‍വീനും കുമാരി പൂജ നടത്തിയത്. സാള്‍ട്ട് ലേക്ക് ബിദാനഗര്‍ രാമകൃഷ്ണ വിവേകാനന്ദ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ് ആലിയ.

ഈ അഷ്ടമി വളരെ സവിശേഷതയുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും കാരണം തങ്ങളുടെ ദുര്‍ഗാ പൂജയില്‍ ആരാധിക്കുന്ന അഞ്ച് ‘കുമാരി’കളിലൊരാളായി മറ്റൊരു മതത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആലിയ പര്‍വീനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതാണ് അതിന് കാരണമെന്നും ഈ രീതിയില്‍, സമന്വയത്തിന്റെയും സാമുദായിക ഐക്യത്തിന്റെയും സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഡിഡി ബ്ലോക്ക് സെന്റര്‍ പ്രസിഡന്റ് ചഞ്ചല്‍ ദേ പറഞ്ഞു

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടികളെ ദുര്‍ഗാദേവിയായി ആരാധിക്കുന്നത് ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ആചാരങ്ങളിലൊന്നാണ്. പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ പെണ്‍കുട്ടികളെ മാത്രമേ ‘കുമാരി’കളായി തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ദുര്‍ഗാ പൂജയില്‍ മുസ്ലീം ബാലികമാരെ ആരാധിക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല. 1898 ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് ശ്രീനഗറിലെ ഖീര്‍ ഭവാനി ക്ഷേത്രത്തില്‍ കുമാരി പൂജയ്ക്കിടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ നാല് വയസുള്ള കശ്മീരി മുസ്ലീം പെണ്‍കുട്ടിയെ ദേവിയായി ആരാധിച്ചിരുന്നു . 1901 ല്‍ രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിലും ബേലൂര്‍ മഠത്തിലെ മിഷന്‍ ആസ്ഥാനത്തും അദ്ദേഹം കുമാരി പൂജ നടത്തിയിരുന്നു.

