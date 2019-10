ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാവുന്ന തീരുമാനവുമായി ജിയോ

ന്യൂഡല്‍ഹി: ജിയോയിൽ നിന്നും മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ മിനുട്ടിന് ആറു പൈസ ഈടാക്കുമെന്ന അറിയിപ്പുകൾ വന്നതിനു പിന്നാലെ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാവുന്ന ഒരു തീരുമാനവുമായി വീണ്ടും ജിയോ രംഗത്ത്. നിലവിലുള്ള പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ കോളുകള്‍ സൗജന്യമായി തന്നെ ലഭിക്കും. കൂടാതെ . ഒക്ടോബര്‍ ഒമ്പതിന് റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്തവര്‍ക്കും അതിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതുവരെ സൗജന്യ വോയ്‌സ് കോളുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

An important update for all Jio users. pic.twitter.com/TR04y92wmC

— Reliance Jio (@reliancejio) October 10, 2019