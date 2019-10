അന്ധേരി : മുംബൈയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. അന്ധേരിയില്‍ ഇരുപത്തിരണ്ട് നില കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് അപകടം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആറാം നിലയില്‍ നിന്നും പുകയുയരുകയായിരുന്നു.

Maharashtra: Fire breaks out at a commercial building in Andheri, Mumbai. 4 fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/fRvm3r3CMS

— ANI (@ANI) October 14, 2019