മൈസൂരു: 70 വയസുള്ള അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം സ്‌കൂട്ടറില്‍ രാജ്യം കാണാനിറങ്ങിയ മകനാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ താരം. ബാങ്കിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് മൈസൂരു സ്വദേശിയായ ദക്ഷിണ്‍മൂര്‍ത്തി കൃഷ്ണകുമാര്‍ അമ്മയെയും കൂട്ടി ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ചുറ്റാനിറങ്ങിയത്. ഇവരുടെ യാത്രയില്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതാകട്ടെ 20 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ബജാജ് സ്‌കൂട്ടും. എന്നാല്‍ ഈ അമ്മയുടെയും മകന്റെയും കഥ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതോടെ ഇവര്‍ക്ക് ഒരു കാര്‍ സമ്മാനിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാനായ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര.

A beautiful story. About the love for a mother but also about the love for a country… Thank you for sharing this Manoj. If you can connect him to me, I’d like to personally gift him a Mahindra KUV 100 NXT so he can drive his mother in a car on their next journey https://t.co/Pyud2iMUGY

— anand mahindra (@anandmahindra) October 23, 2019