കോടതിയിൽ സംഘർഷം; അഭിഭാഷകർ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടു, തള്ളി തുറക്കാൻ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമം

ന്യൂ ഡൽഹി : കോടതിയിൽ സംഘർഷം. സാകേത് കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകർ അടച്ചിട്ട കോടതി ഗേറ്റ് തള്ളി തുറക്കാൻ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമം. അഭിഭാഷകര്‍ അകത്തുനിന്ന് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ ആരെയും കോടതിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ അഭിഭാഷകർ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുന്നു. സാകേത് കോടതിക്കു മുമ്പില്‍ ഇപ്പോള്‍ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പോലീസ് പറഞ്ഞുവിട്ടതാണെന്നും ആരോപണം. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യത.

Delhi: Lawyers strike enters third day in protest over the clash between police & lawyers at Tis Hazari Court on November 2. A lawyer at Rohini Court says,"our fight is against only those policemen who fired at us& lathicharged us that day.We will protest till they are arrested. pic.twitter.com/SUPTyo4pig

— ANI (@ANI) November 6, 2019