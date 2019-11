ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥി സമരം ഏഴാം മണിക്കൂറിലേക്ക് : വിസിയെ കാണാതെ പിരിഞ്ഞു പോകില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ വിദ്യാർത്ഥികൾ : വീണ്ടും സംഘർഷം

ന്യൂ ഡൽഹി : ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിനിടെ വീണ്ടും സംഘർഷം. പോലീസും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. ജെഎൻയു സർവകലാശാലയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.

കേന്ദ്ര മന്ത്രിയടക്കമുള്ളവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനാണ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സേനയും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റിനു മുന്‍പിലുള്ള വിദ്യര്‍ത്ഥികളെബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുന്നു. പോലീസിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബാരിക്കേഡുകൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സമരം ഏഴാം മണിക്കൂറിലേക്കു കടക്കുമ്പോഴും വിസിയെ കാണാതെ പിരിഞ്ഞു പോകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ.

Delhi: The protest organised by Jawaharlal Nehru Students' Union (JNUSU) over different issues including fee hike, continues outside the university campus. pic.twitter.com/LChNw40rjn

ഹോസ്റ്റല്‍ ഫീസ് വര്‍ധനവ്, രാത്രി 11 മണിക്കെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലില്‍ കയറണം, മെസില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ ത്തുമ്പോളത്തെ വസ്ത്രധാരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് ആലോചിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തതിനാണ് പ്രതിഷേധം.

#WATCH Delhi: Women police personnel push back girl students of JNU as the protest by Jawaharlal Nehru Students' Union (JNUSU), over different issues including fee hike, continues outside the university campus. pic.twitter.com/FahM7wi8VV

— ANI (@ANI) November 11, 2019