ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരത്തിൽ സംഘർഷം

ന്യൂ ഡൽഹി : ഫീസ് വർദ്ധനക്കെതിരെ ഡൽഹി ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ സമരത്തിൽ സംഘർഷം. പോലീസും വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുന്നു. ചർച്ചയക്ക് അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിക്കുന്നു. ബിരുദദാന ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ച ശേഷമായിരുന്നു സമരം. 100 കണക്കിന് പോലീസ് പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സര്‍വ്വകലാശാലയിലൂടെയുള്ള തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ച നിലയിലാണ്.

Delhi: Jawaharlal Nehru Students' Union organises protest over different issues including fee hike, outside university campus. pic.twitter.com/KGU8epEOwD

