എസ്ഐ 60 കിലോമീറ്റർ ഓടി: നിർബന്ധപൂർവം സ്ഥലം മാറ്റിയ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുള്ള പ്രതിഷേധം വേറിട്ട രീതിയിൽ; വീഡിയോ വൈറൽ

ലക്‌നൗ: നിർബന്ധപൂർവം സ്ഥലം മാറ്റിയ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുള്ള പ്രതിഷേധം എസ്ഐ കാണിച്ചത് 60 കിലോമീറ്റർ ഓടിയാണ്. പുതിയ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടിയ എസ്ഐ അവസാനം തളർന്നു വീണു. 60 കിലോമീറ്റർ നിർത്താതെ ഓടിയ വിജയ് പ്രതാപ് എന്ന പൊലീസുകാരനാണ് തളർന്നു വീണത്. നിലത്തു വീണ ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഓടുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെ നിർബന്ധപൂർവം സ്ഥലം മാറ്റിയ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുള്ള പ്രതിഷേധസൂചകമായാണ് താൻ ഓടിയതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ALSO READ: അയോദ്ധ്യ വിധി പ്രസ്താവിച്ച ഭരണ ഘടന ബഞ്ചിലുള്ള ജഡ്ജി അബ്ദുൾ നസീറിന് വധഭീഷണി

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബത്തോലി എന്ന സ്ഥലത്തേക്കായിരുന്നു സ്ഥലം മാറ്റം. 60 കിലോമീറ്റർ ഓടിയപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.

#WATCH Etawah: A Sub Inspector (SI) Vijay Pratap, posted at Police Line police station, ran from the police station with the intention of running up to Bitholi police station, where he has been transferred to. He later fainted on the road and was taken to a hospital. pic.twitter.com/UM66gd41qY

— ANI UP (@ANINewsUP) November 15, 2019