ഹൈദരാബാദ്: അമിതവേഗതയില്‍ എത്തിയ കാർ പുതിയതായി തുറന്ന ഫ്ലൈഓവറിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണു യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഹൈദരാബാദിലെ ഗച്ചിബൗളിയില്‍ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഭാഗത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കാര്‍ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണാണ് യുവതി മരിച്ചത്. ആറ് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഫ്ലൈഓവറിലേക്ക് എത്തിയ ചുവന്ന കാര്‍. പിന്നീട് ചെറിയ വളവ് തിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റി,കൈവരികള്‍ തകര്‍ത്ത് താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. എയര്‍ബാഗ് ഉണ്ടായതിനാല്‍ ഡ്രൈവര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും, മിലന്‍ എന്നയാളാണ് കാര്‍ ഓടിച്ചതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Hair raising videos of the car which fell off the newly opened biodiversity flyover. One woman was killed in the accident.https://t.co/qGwFmZAyXy pic.twitter.com/cM9daAGFlN

— Bala (@naartthigan) November 23, 2019