ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ദേ​ശീ​യ പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്‍ പാ​സാ​ക്കി​യ​തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്‌ ഐ​പി​എ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ രാ​ജിവെ​ച്ചു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര കേ​ഡ​റി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ അ​ബ്ദു​ര്‍ റ​ഹ്മാ​നാ​ണു രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​ത​ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​ക്കെ​തി​രാ​ണെ​ന്നും നീ​തി​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മാ​ര്‍​ഗ​ത്തി​ല്‍ ബി​ല്ലി​നെ എ​തി​ര്‍​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ര്‍ റ​ഹ്മാ​ന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക്കെ​തി​രാ​ണു ബി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആരോപിച്ചു.

This Bill is against the religious pluralism of India. I request all justice loving people to oppose the bill in a democratic manner. It runs against the very basic feature of the Constitution. @ndtvindia@IndianExpress #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/1ljyxp585B

— Abdur Rahman (@AbdurRahman_IPS) December 11, 2019