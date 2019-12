ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൗ​ര​ത്വ​ബി​ല്ലി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​വേ​ണ്ടെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ രാജ്യസഭയിലും പാസായതിന് പിന്നാലെ ആസാമുൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള പ്രതികരണം. വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കും. ആരുടെയും അവകാശങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കപ്പെടില്ല. ആസാമിന്‍റെ മനോഹരമായ ആചാരങ്ങളെയും അതുല്യമായ വ്യക്തിത്വത്തെയും ആർക്കും എടുത്തുമാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അ​ത് ത​ഴ​ച്ച് വ​ള​രു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യും. പൗ​ര​ത്വ ബി​ൽ പാ​സാ​യ​തി​ൽ ആ​കു​ല​ത​യു​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് അ​സ​മി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്. അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​യ​ണ​മെ​ന്നും സ​മാ​ധാ​നം പു​ന​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

I want to assure my brothers and sisters of Assam that they have nothing to worry after the passing of #CAB.

I want to assure them- no one can take away your rights, unique identity and beautiful culture. It will continue to flourish and grow.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2019