ചെന്നൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ സീസണിലെ രണ്ടാം ജയംതേടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങും. മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയാണ് എതിരാളി. രാത്രി 07:30തിന് ചെന്നൈയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ജവഹര്‍ ലാല്‍ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പോരാട്ടം.

ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ എടികെയ്ക്ക് എതിരെ നേടിയ വിജയമല്ലാതെ മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനു സാധിച്ചില്ല. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെക്കാനായാൽ മാത്രമേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് മുന്നേറാൻ സാധിക്കു. നിലവില്‍ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴ് പോയിന്റുമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പട്ടികയില്‍ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ചെന്നൈ ആകട്ടെ ഏഴ് മത്സരങ്ങളില്‍ ആറ് പോയിന്റുമായി ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ്.

🗞 | @KeralaBlasters are winless in their last 1⃣1⃣ away matches, while @ChennaiyinFC are unbeaten in their last 3⃣ games!

Read more as we preview #CFCKBFC ⤵#HeroISL #LetsFootball https://t.co/xwfKsgHMv2

— Indian Super League (@IndSuperLeague) December 20, 2019