ന്യൂ ഡൽഹി : ലോക വനിതാ റാപ്പിഡ് ചെസ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കൊനേരു ഹംപി. ചൈനീസ് താരം ലീ ടിംഗ്ജീയെ ആണ് ഹംപി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. റൗണ്ട് 12 പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഹംപിയും ചൈനീസ് താരവും ഒൻപത് പോയിന്‍റുമായി ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തിയിരുന്നു.

Congratulations to the frontrunners of the King Salman Women's Rapid Championship!

🥇GM Humpy Koneru

🥈GM Lei Tingjie

🥉IM Ekaterina Atalikhttps://t.co/LIpnULLni3 #rapidblitz #chess pic.twitter.com/oVnqyDm0zb

— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 28, 2019