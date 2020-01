ബസ് കുഴിയിലേക്ക് വീണ് രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണമരണം : നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

ആഗ്ര : ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആ​ഗ്രയിൽ ബസ് 20 അടി ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് വീണ് രണ്ടുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആ​ഗ്രയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 12ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആഗ്ര-ലഖ്‌നൗ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ വോൾവോ ബസ് ആണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ബസ് ഡിവൈഡറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയും, നിയന്ത്രണംവിട്ട് കുഴിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞത്.

Agra: Two dead and around 16 injured after a bus rolled over on the Agra-Lucknow Expressway near Fatehabad, due to low visibility, early morning today. The injured persons have been moved to a hospital. pic.twitter.com/DvHHlsJiXU

— ANI UP (@ANINewsUP) January 13, 2020