ചൈന: ചൈനയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്‌കിന് ക്ഷാമം. ലോകത്തെ ഭീതിയിഴ്ത്തി രോഗം പടരുമ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് മാസികില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചൈനീസ് ജനത.മാസ്‌ക് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കനായി അവര്‍ കണ്ടെത്തിയ മാര്‍ഗങ്ങളാകട്ടെ ഇങ്ങനെയും. പ്ലാസ്റ്റിക് മുതല്‍ എന്തിന് അടി വസ്ത്രങ്ങല്‍ വരെ ഇവര്‍ മാസ്‌കുകളാക്കി. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും അടിവസ്ത്രത്തിനും പുറമെ പേപ്പറും പച്ചക്കറിയും സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍സ് വരെ മാസ്‌കുകളായി മാറി.

വൈറസ് ബാധ വ്യാപിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകളിലും നീണ്ട നിരയായിരുന്നു എന്നാല്‍ വേഗം മാസ്‌കുകളടക്കമുള്ള വ്യക്തിശുചിത്വ വസ്തുക്കള്‍ വിറ്റുകഴിഞ്ഞു. വൈറസ് ഭീതിയെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലാവട്ടെ കടകമ്പോളങ്ങള്‍ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഇതോടെ വേറെ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഇല്ലാതയാണ് ആളുകള്‍ സാനിറ്ററി നാപ്കിനും പച്ചക്കറിത്തോടുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും അടിവസ്ത്രങ്ങളും തുടങ്ങി ഹെല്‍മെറ്റ് വരെ മാസ്‌കാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

ചൈനയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയേറ്റ് 213 പേര്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 159 മരണങ്ങളും വുഹാനിലാണ്. വുഹാനില്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും തുറക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പോലും അപൂര്‍വ്വമാണ്. ആശുപത്രികളിലുടനീളം രോഗികളുടെ നീണ്ട നിരയാണ്. വുഹാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കൊറോണ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം പേരും അത്യാവശ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് നടന്നു പോകുകയൊ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

വുഹാനിലെ തെരുവില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു വീണ് മണിക്കൂറുകളോളം കിടന്നിട്ടും ആരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയില്ല. ഒടുവില്‍ പോലീസും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും എത്തി മൃതദേഹം ബാഗുകളിലാക്കി സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കൊറോണ ബാധിച്ചാണോ ഇയാളുടെ മരണമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ നാട്ടുകാര്‍ കൊറോണ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് മൃതദേഹത്തിനടുത്തേക്ക് അടുക്കുന്നു പോലുമില്ല.

Let me introduce everyone to the Bra Mask.

Don't know how effective it will be against the #WuhanVirus, or if will survive Ann Chiangs boiling pots. pic.twitter.com/7ZZbJBUq3C

— 🇮🇪let them fly business class🇭🇰 (@decminhk) January 30, 2020