മെല്‍ബണ്‍: ആവേശപ്പോരിനൊടുവിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടത്തിൽ എട്ടാം തവണയും മുത്തമിട്ട് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്. ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രിയന്‍ താരം ഡൊമിനിക് തീമുമായി അഞ്ച് സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് സെര്‍ബിയൻ താരം തന്റെ 17ആം ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്‌കോർ : -6, 6-4, 6-2, 3-6, 4-6.

The king has returned 👑

After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020