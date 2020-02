എടികെയെ വീഴ്ത്തി തകർപ്പൻ ജയവുമായി ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി, പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷ

കൊൽക്കത്ത : ഐഎസ്എല്ലിൽ കരുത്തരായ എടികെയെ വീഴ്ത്തി തകർപ്പൻ ജയവുമായി മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി. 07:30തിന് സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ചെന്നൈയുടെ വിജയം.

ഏഴാം മിനിറ്റിൽ റാഫേൽ, 39ആം മിനിറ്റിൽ ആന്ദ്രേ ഷെമ്ബ്റി, ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ(90+4) നെരിജസ് വാൾസ്‌കിസ് എന്നിവരാണ് ഗോളുകൾ വലയിലെത്തിച്ചത്. എടികെയ്ക്കായി 40ആം മിനിറ്റിൽ റോയ് കൃഷ്ണ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്.

