ഐഎസ്എൽ ഗ്രൂപ്പ്ഘട്ടത്തിലെ അവസാനപ്പോരിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ സമനിലയിൽ കുരുക്കി ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി

ഗുവാഹത്തി : ഐഎസ്എൽ സീസണിലെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ്ഘട്ട പ്പോരിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ സമനിലയിൽ കുരുക്കി മുൻ ചാമ്പ്യൻ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി. രണ്ടു ഗോൾ വീതമാണ് ഇരുടീമുകളും സ്വന്തമാക്കിയത്. കളി തുടങ്ങി 17ആം മിനിറ്റിൽ മാസി സൈഗാനി നേടിയ ഗോളിലൂടെ ചെന്നൈ മുന്നിലെത്തി. ആദ്യ പകുതിയി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ 43ആം മിനിറ്റിൽ മാർട്ടിൻ ചാവേസിന്റെ പെനാൽറ്റി ഗോളിലൂടെ ഒപ്പമെത്തി.

