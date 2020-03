ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊവിഡ്-19 : വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി

ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊവിഡ്-19. ജയ്പുരില്‍ ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് വന്ന വിനോദ സഞ്ചാരിക്ക് കോവിഡ്-19 ( കൊറോണ വൈറസ്) സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി.

#FlyAI : This is for the attention of passengers who flew on AI154 Vienna-Delhi of 25th Feb' 20. One of the passengers has tested positive for #coronavirus. Please follow the protocol notified by the Ministry of Health regarding Corona Virus. Kindly visit https://t.co/YR6yHUi4Or.

— Air India (@airindiain) March 3, 2020