ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കൊവിഡ് 19 ഇന്ത്യയില്‍ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഇത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ നാം യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കോവിഡ്-19 നെ നേരിടുന്നതിനു വേണ്ടി നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച്‌ കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ചെറുതെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കൊവിഡ്-19 നെ നേരിടുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച്‌ വിശദമായ അവലോകനയോഗം നടത്തിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Had an extensive review regarding preparedness on the COVID-19 Novel Coronavirus. Different ministries & states are working together, from screening people arriving in India to providing prompt medical attention.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2020