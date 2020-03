ബം​ഗ​ളൂ​രു: പു​തി​യ ഭൗ​മ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യ ജി​സാ​റ്റ്-1ന്റെ വി​ക്ഷേ​പ​ണം മാ​റ്റി​വ​ച്ച് ഐ​എ​സ്ആ​ർ​ഒ​. സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റിനെ തുടർന്നാണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന വി​ക്ഷേ​പ​ണം നീ​ട്ടി​യത്. ​ശ്രീ​ഹ​രി​ക്കോ​ട്ട​യി​ലെ സ​തീ​ഷ് ധ​വാ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ജിഎ​സ്എ​ൽ​വി എ​ഫ്10 റോ​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യിരുന്നു വി​ക്ഷേ​പ​ണം ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന​ത്. കൗ​ണ്ട് ഡൗ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം വി​ക്ഷേ​പ​ണം മാ​റ്റി​ വക്കുകയായിരുന്നു.

The launch of GISAT-1 onboard GSLV-F10, planned for March 05, 2020, is postponed due to technical reasons. Revised launch date will be informed in due course.

