നിർഭയ കേസ് : പുതിയ മരണ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു, വധശിക്ഷ ഈ ദിവസം നടപ്പാക്കും

ന്യൂ ഡൽഹി : നിർഭയ കേസിൽ പുതിയ മരണ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വധശിക്ഷ മാർച്ച് 20ന് നടപ്പാക്കും. പുലർച്ചെ 05:30തിനാണ് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുക. എല്ലാവരുടെയും ദയാഹർജി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ മരണ വാറന്റ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

Nirbhaya Case: Delhi Court issues a fresh death warrant against the four convicts. They are to be hanged at 5.30 am on March 20, 2020 pic.twitter.com/MAOx5rVVGw

— ANI (@ANI) March 5, 2020