ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ര്‍​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്‌ ദീ​പം തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സാ​നി​റ്റൈ​സ​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​ഹ്വാ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച്‌ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ദീ​പം തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ സാ​നി​റ്റൈ​സ​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം വി​ള​ക്ക് ക​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ആ​ല്‍​ക്ക​ഹോ​ള്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സാ​നി​റ്റൈ​സ​ര്‍ പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ​പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ ഏ​ജ​ന്‍​സി​യാ​യ പ്ര​സാ​ര്‍ ഭാ​ര​തി​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.ഏ​പ്രി​ല്‍ അ​ഞ്ചി​നു രാ​ത്രി ഒ​ന്‍​പ​തി​ന് ഒ​ന്‍​പ​തു മി​നി​റ്റ് എ​ല്ലാ​വ​രും ദീ​പം ത​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വ​യ്ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ഭ്യ​ര്‍​ഥി​ച്ച​ത്.

Citizens advised not to use alcohol based sanitizers while lighting diyas🪔 and candles🕯️ tomorrow at 9 PM as it is inflammable.#IndiaFightsCorona #COVID19 #StayHomeStaySafe

