യുഎഇയിൽ കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് ഒരു പ്രവാസി കൂടി മരണപെട്ടു, രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു

ദുബായ് : യുഎഇയിൽ കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് ഒരു പ്രവാസി കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപെട്ടു, യുഎഇ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. 51 കാരനായ ഏഷ്യകാരനാണ് മരിച്ചത്. കോവിഡ് -19 സ്ഥിരീകരിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുമാറാത്ത മറ്റു പല സങ്കീർണ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തിന് മന്ത്രാലയം അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി. ഇതിൽ ഒരു മലയാളിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

