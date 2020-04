കൊമേഡിയന്റെ യാത്ര വിലക്കിയപ്പോള്‍ കോവിഡ് എത്തി എല്ലാവരുടെയും യാത്ര വിലക്കി; വിമാന കമ്പനികളെ പരിഹസിച്ച്‌ ശശി തരൂര്‍ എം.പി

ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലയത്തിൽ യാത്രാ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിമാന കമ്പനികളെ പരിഹസിച്ച്‌ ശശി തരൂര്‍ എം.പി. സ്റ്റാന്‍ഡ് അപ് കൊമേഡിയന്‍ കുനാല്‍ കമ്രക്ക് വിമാന കമ്ബനികള്‍ യാത്രാ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കോവിഡ് എത്തി എല്ലാവരുടെയും യാത്ര വിലക്കി എന്നാണ് ശശി തരൂര്‍ എം.പി. പരിഹസിച്ചത്.

ഇന്‍ഡിഗോയുടെ ട്വീറ്റിന് റീട്വീറ്റ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടായിരുന്നു തരൂരിന്റെ പരിഹാസം. ഇനിയൊരിക്കലും കുനാലിന് യാത്രാ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തരുതെന്ന ഉപദേശവും തരൂര്‍ വിമാന കമ്ബനികള്‍ക്ക് നല്‍കി.

മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനായ അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിയെ വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ ആക്ഷേപിച്ച്‌ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതിനാണ് ഇന്‍ഡിഗോ, എയര്‍ ഇന്ത്യ, ഗോ എയര്‍, സ്പൈസ്ജെറ്റ് അടക്കമുള്ള വിമാന കമ്ബനികള്‍ നേരത്തെ കുനാലിന്‌ യാത്ര വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

Guys, it seems #COVID19 is a @kunalkamra88 ally. When you decided he couldn’t fly for 3 months, the #Lockdown ensured nobody could fly during that time either. Suggest you never ban him again, for all our sakes! @IndiGo6E @airvistara @airindiain @goairlinesindia @flyspicejet https://t.co/cGVzlXY8K4

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 12, 2020